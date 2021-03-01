اليوم السابع
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شيخ الأزهر لسفير كازاختستان: لا ندخر جهدًا فى خدمة الإسلام

الإثنين، 01 مارس 2021 05:28 م
شيخ الأزهر لسفير كازاختستان: لا ندخر جهدًا فى خدمة الإسلام جانب من اللقاء
كتب ــلؤى على

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استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، بمشيخة الأزهر، السفير خيرت لاما شريف، سفير دولة كازاخستان بالقاهرة.
 
قال فضيلة الإمام الأكبر، إن العلاقة العلمية والتعليمية بين الأزهر وكازاخستان طيبة وراسخة بفضل التعاون بين الأزهر وجامعته مع دولة كازاختسان وجامعاتها، وأن علماء كازاخستان كان لهم دور بارز في إثراء الفكر الإسلامي، وكان الإمام الفارابي رحمه الله فيلسوفًا إسلاميًّا بارزًا حظيت فلسفته باهتمام كبير في جامعة الأزهر من خلال الرسائل العلمية التي ناقشت فكر الإمام الفارابي وجهوده في خدمة الحضارة الإنسانية، مؤكدًا أن الأزهر لا يدخر جهدًا في خدمة الإسلام والتعريف بعلماء المسلمين ونشر أفكارهم.
 
من جانبه، عبر سفير كازاخستان بالقاهرة عن تقديره لما يقدمه الأزهر الشريف من جهود في خدمة الأمة الإسلامية وعلوم الدين، وأنه منذ جاء إلى القاهرة سفيرًا قبل ستة أشهر وهو يحرص على رفع مستوى التنسيق والتعاون بين بلاده والأزهر، معبرًا عن سعادته بتعاون الأزهر مع كازاخستان في الترتيب لعقد مؤتمر "إسهامات الفارابي في إثراء الحضارة الإنسانية"، وسعي كازاخستان للاستفادة من خبرات الأزهر في مجال فهرسة ودراسة المخطوطات في الفترة المقبلة، وتنظيم فعاليات وأنشطة علمية لنشر تراث الإمام الفارابي.

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