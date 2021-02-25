اليوم السابع
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شيخ الأزهر يهنئ أمير الكويت بالذكرى الـ60 لليوم الوطنى

الخميس، 25 فبراير 2021 09:56 م
شيخ الأزهر يهنئ أمير الكويت بالذكرى الـ60 لليوم الوطنى فضيلة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على

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تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح وللشعب الكويتى الشقيق، بمناسبة الذكرى الـ60 لليوم الوطنى للكويت، والذى يوافق 25 فبراير من كل عام.
 

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره لجهود دولة الكويت فى دعم التضامن العربي والحفاظ على وحدة واستقرار الأمتين العربية والإسلامية، داعيا المولى -عز وجل- أن يحفظ دولة الكويت وقيادتها وشعبها من كل مكروه وسوء، وأن يمن عليها بمزيد من الأمن والأمان والازدهار.


اليوم الوطنى للكويت

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