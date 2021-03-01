كتبت : سماح حمدى

تباين سعر الدرهم الإماراتى ، اليوم الاثنين 1-3-2021، أمام الجنيه المصري، فى البنوك العاملة فى مصر، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعره بمقدار "قرش" ليسجل 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإستثمار العربى

4.20 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة

4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.25 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.25 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.24 جنيه.

4.29 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.28 جنيه.