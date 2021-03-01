وأبدى المشاركون في الوقفةأمس الأحد، خلال بيان أصدروه ترحيبهم بعقد جلسات منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بمدينة سرت ، و استعدادها لاستضافة الجلسة كونها تتوسط بموقعها الجغرافي الدولة الليبية ليجعلها نقطة التقاء لكل الليبين ، ولتوفر كافة المقومات الأساسية المتمثلة في مجمع القاعات الكبرى وما يحتويه من إمكانيات حديثة مما يسهم في إنجاح وإظهار هذا الملتقى بما يليق وعظمة هذه المناسبة التي تعتبر مفصل هام في تكوين الدولة الليبية .