اليوم السابع
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رئيس كهرباء مصر العليا: تطوير شبكات أسوان بتكلفة بلغت 1244 مليون جنيه

الإثنين، 01 مارس 2021 08:00 ص
رئيس كهرباء مصر العليا: تطوير شبكات أسوان بتكلفة بلغت 1244 مليون جنيه الدكتور سامى ابو وردة رئيس كهرباء مصر العليا
كتبت ــ رحمة رمضان

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أكد المهندس سامى أبو وردة، رئيس كهرباء مصر العليا، أن التكلفة الإجمالية لتطوير شبكات توزيع الكهرباء  بنطاق محافظة أسوان بلغت ما يقرب من 1244 مليون جنيه، مؤكدا أنه تم تمويل خطة التطوير من خلال الخطة الطموحة والذاتية وخطة إحلال الخطوط الهوائية.
 
وأوضح ابو وردة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من تنفيذ الخطة الطموحة الممولة من الدولة لتطوير شبكات توزيع الكهرباء خلال الفترة من 2017 وحتى يونيو 2020 بتكلفة بلغت 480 مليونا و539 ألف جنيه، موضحا أن خطة التطوير الذاتية لشركة مصر العليا بنطاق محافظة اسوان بلغت 123 مليون جنيه.
 
وأشار أبو وردة إلى أنه تم الانتهاء من إحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية لعدد 124 عملية بإجمالي طول كابلات بلغ 44 كيلو متر بقيمة إجمالية 45 مليونا و493 الف جنيه.
 
وقال أبو وردة، إنه فى مجال تنفيذ المشروعات للغير قامت الشركة بتنفيذ المشروعات المطلوبة للبنية التحتية لمرفق الكهرباء بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية ، للمساهمة في تنمية المجتمع و تحقيق حياة أفضل للمواطن و المشروعات المنفذة للغير وذلك خلال الفترة من 2014 وحتى يونيو 2020 بتكلفة بلغت 595 مليون 417 الف جنيه.

 


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