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رئيس الإنجيلية يشكر الرئيس السيسي على إصداره قرارا جمهوريا بشكيل هيئة الأوقاف

الإثنين، 01 مارس 2021 07:21 م
رئيس الإنجيلية يشكر الرئيس السيسي على إصداره قرارا جمهوريا بشكيل هيئة الأوقاف الدكتور القس أندرية زكى رئيس الكنيسة الإنجيلية
كتب مايكل فارس

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أرسل رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكى، اليوم الاثنين، برقية شكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد إصداره القرار الجمهورى رقم 81 لسنة 2021 بتشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية.

 

وجاء فى نص البرقية: "بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وجميع كنائسنا التابعة للطائفة الإنجيلية، يسعدنى أن أعرب عن خالص التقدير لسيادتكم لكل ما تقومون به من مجهودات فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر، وقد بات واضحًا للجميع مواقفكم الداعمة للعيش المشترك، ومجهوداتكم الكبيرة فى تحقيق دولة المواطنة على أرض الواقع. نصلى دائمًا لبلادنا العزيزة لدوام التقدم والازدهار".

 

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار الجمهورى رقم 81 لسنة 20201 والخاص بتشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية.

 

ويشكل مجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية لمدة 4 سنوات برئاسة رئيس الطائفة الإنجيلية ورئيس المجلس الإنجيلى العام وعضوية كل من نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، وسكرتير المجلس الملى، والأمين العام لسنودس النيل الإنجيلى، ورئيس لجنة الأوقاف بسنودس النيل الإنجيلى، والقس نادى لبيب ظريف، ورئيس المجلس العام للكنائس الرسولية وممثل رئاسية كنائس الأخوة ممتاز جرجس بشاى جرجس، والمستشار بطرس دانيال وماجد أديب فهيم عطية وصموئيل باقى صدفة ويوسف طلعت الشحات.

 


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