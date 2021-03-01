اليوم السابع
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خبير الأمراض المعدية يكشف سر تأخر تطعيم الأطفال بلقاح كورونا

الإثنين، 01 مارس 2021 05:00 م
خبير الأمراض المعدية يكشف سر تأخر تطعيم الأطفال بلقاح كورونا تطعيم الأطفال - ارشيفية
كتب - محمود جلال

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قال كبير مستشاري البيت الأبيض لمكافحة الأوبئة أنتوني فوتشي، إن الولايات المتحدة قد تبدأ في تطعيم الأطفال الأكبر سنًا ضد فيروس كورونا بحلول الخريف والصغار بحلول نهاية العام أو أوائل عام 2022، وفقًا لموقع medicalxpress.

خبير الأمراض المعدية يتلقى أطفال الولايات المتحدة اللقاح بحلول نهاية العام
خبير الأمراض المعدية يتلقى أطفال الولايات المتحدة اللقاح بحلول نهاية العام

وأوضح فوتشي أنه سيسمح بالتطعيم الجماعي للأطفال في سن المدرسة لملايين الأطفال بالعودة قريبًا إلى التعلم الشخصي وتخفيف العبء على ملايين الآباء الذين يعتنون الآن بأبنائهم في المنزل.

تباينت إعادة فتح المدارس، وهي مسألة نوقشت بشدة، بشكل حاد في جميع أنحاء البلاد، مع افتتاح بعض المدارس الخاصة والدينية قبل المدارس العامة والمعلمين في بعض المناطق يحتجون على أي عودة مبكرة.

لكن القرار الذي اتخذته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بمنح الإذن بالاستخدام الطارئ للقاح جديد أحادي الجرعة من شركة جونسون آند جونسون عزز احتمالات إعادة فتحه في وقت مبكر.

أشار فوتشي إلى أنه في الوقت الحالي، لم يتم الموافقة على أي من اللقاحات الثلاثة المصرح بها في الولايات المتحدة (بما في ذلك فايزر-بيونتيك و موديرنا) للأطفال دون سن 16 عامًا، ولكن التجارب على الأطفال جارية.

في وقت سابق من هذا شهر فبراير الماضي، أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) إرشادات جديدة تحث المدارس على إعادة فتح أبوابها بأمان وبأسرع وقت ممكن.

تؤكد الاستراتيجية على الإخفاء الشامل وغسل اليدين والتطهير، بالإضافة إلى تتبع جهات الاتصال. تقضي الخطة وقتًا قصيرًا نسبيًا في موضوع التهوية، حيث يكون علاج المشاكل أكثر تكلفة - على الرغم من أن هذا هو الطريق الرئيسي لانتقال الفيروس، وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالتطعيم للمعلمين والموظفين بمجرد توفر الإمدادات، وتدعو إلى مناهج مختلفة اعتمادًا على مستوى انتقال المجتمع في منطقة معينة

 


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