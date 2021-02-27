خبراء: تحسين التهوية يساعد على إيقاف انتشار كورونا بالمدارس

كتبت فاطمة خليل

قال خبراء التهوية في الولايات المتحدة الأمريكية إن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC" يجب أن تفعل المزيد لتوجيه وتشجيع تحسين تدوير الهواء في المباني خاصة في المدارس للمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا.

وبحسب موقع "CNN" الأمريكي أوضح الخبراء إن مركز السيطرة على الأمراض لم يول اهتمامًا كافيًا للدور الذي يمكن أن تلعبه التهوية في المساعدة على انتشار فيروس كورونا- أو الحد منه.

وستحتاج المدارس إلى قضاء الوقت والمال لتحسين تدفق الهواء باستخدام أنظمة HVAC أو أنظمة تصفية الهواء HEPA القائمة بذاتها أو حتى عن طريق فتح النوافذ إذا كان الطلاب والمدرسون والموظفون سيعودون بأمان إلى التعلم داخل المدرسة في الخريف، كما يقول الخبراء.

وقال ريتشارد كورسي، عميد كلية الهندسة وعلوم الكمبيوتر في جامعة ولاية بورتلاند، في منتدى استضافه مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي في بلومبيرج: "إن حالة التهوية في المدارس في الولايات المتحدة في الوقت الحالي غير كافية على الإطلاق".

وأضاف كورسي: "في الوقت الحالي، تتطلع المدارس إلى مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ولا تحصل على إجابات لأنواع الأشياء التي نتحدث عنها".

وقال كورسي إنه نصح المدارس بضرورة تحسين التهوية، وكان ردهم أنه لا توجد إرشادات محددة على موقع CDC على الويب، واقترح مركز السيطرة على الأمراض أن المدارس يجب أن تفكر في تحسينات التهوية.

وأضاف "ضع في الاعتبار ترقيات أو تحسينات نظام التهوية والخطوات الأخرى لزيادة توصيل الهواء النظيف وتخفيف الملوثات المحتملة في المدرسة، مع سوء التهوية، يمكن أن تتراكم الجزيئات الفيروسية في الهواء في الفصل الدراسي أو الكافيتريا".

لماذا تعتبر التهوية مهمة في المدارس؟

يسعل الناس أو يعطسون أو ببساطة يتنفسون الجزيئات باستمرار إذا كان الشخص مصابًا بفيروس ، بما في ذلك فيروس كورونا، يمكن أن تنتقل الجزيئات الفيروسية على قطرات يمكن أن تصبح معلقة في الهواء في غرفة مغلقة ، تتراكم هذه الجسيمات ويستنشقها الآخرون.

يمكن أن يكون الحل أيضًا بسيطًا تبادل الهواء، استبدل الهواء المحمّل بالجسيمات بهواء نقي ونظيف، وستنخفض مخاطر انتقال العدوى.