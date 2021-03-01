اليوم السابع
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الإثنين، 01 مارس 2021 02:48 م
خالد صلاح
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تطعيم أكثر من 26 ألفا من أفراد الجيش الماليزى ضد كورونا بدءا من 8 مارس الجارى

الإثنين، 01 مارس 2021 01:22 م
تطعيم أكثر من 26 ألفا من أفراد الجيش الماليزى ضد كورونا بدءا من 8 مارس الجارى الجيش الماليزي - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلن قائد القوات البرية الماليزية تان سري داتوك زامروز بن محمد زين، اليوم الاثنين، أنه من المقرر أن يتم تطعيم نحو 26 ألفا و 472 فردًا داخل الجيش الماليزي على مستوى البلاد ضد فيروس "كورونا" بلقاح "فايزر - بيونتيك" بدءا من يوم 8 مارس الجاري. 
 
وقال قائد الجيش وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الماليزية (برناما) في نسختها باللغة الإنجليزية، "إنه حتى الآن تلقى 28 من أفراد الجيش على مستوى البلاد اللقاح في 26 فبراير الماضي".
 
وأضاف قائلا "أنه من المقرر يوم الاثنين المقبل، أن يتم إجراء التطعيم بشكل شامل بمشاركة الخطوط الأمامية للجيش، بما في ذلك أولئك الذين يعملون في التشكيلات والمناطق الحمراء ومراقبي حدود البلاد".

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ماليزيا

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اصابات كورونا

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