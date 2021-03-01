اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مارس 2021 01:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ترامب يهاجم سياسات بايدن للهجرة ويصفها بـ"خيانة القيم الأمريكية"

الإثنين، 01 مارس 2021 12:15 ص
ترامب يهاجم سياسات بايدن للهجرة ويصفها بـ"خيانة القيم الأمريكية" دونالد ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، خلال كلمته في مؤتمر المحافظين، إن إدارة بايدن حولت الإنجازات العظيمة إلى أسوأ كوارث، مشيرا إلى قوانين الهجرة الجديدة التى أعلنتها الإدارة الحالية.

 

قال ترامب: "كنا نعلم جميعًا أن إدارة بايدن ستكون سيئة - لكن لم يتخيل أحد منا مدى سوء حالهم، وإلى أي مدى سيذهبون.. كان جو بايدن خلال الشهر الأول الأكثر كارثية لأى رئيس فى التاريخ الحديث".

 

مضيفًا: "سياسات الهجرة المتطرفة لبايدن ليست فقط غير شرعية، إنها غير أخلاقية، بلا قلب، وهي خيانة للقيم الأساسية لأمتنا".

 

 

 

 


الانتخابات الامريكية 2024

ترامب

دونالد ترامب

اخبار أمريكا

ترشح ترامب

مؤتمر المحافظين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة