وأوضحت اللجنة - في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن مراكز النشر والاعتراض البالغ عددها 1090 مركزاً وهي نفسها التي ستجري فيها عملية الاقتراع، فتحت أبوابها اليوم - ولمدة ثلاثة أيام - لاستقبال المواطنين الراغبين في التأكد من بياناتهم وتصحيحها، أو الاعتراض على تسجيل آخرين في سجل الناخبين ممن ليس لهم حق الانتخاب.



وذكرت اللجنة، أن أهمية هذه المرحلة تتمثل في أنها تتيح المجال أمام المواطنين التأكد من صحة سجل الناخبين والبيانات الواردة فيه، أو الاعتراض على تسجيل آخرين، لينتج في نهايتها سجل ناخبين نهائي محدث ودقيق وشامل تُجرى على أساسه الانتخابات الفلسطينية 2021، بشقيها التشريعية والرئاسية.

وأكدت ضرورة التزام المواطنين الذين يتوجهون لمراكز النشر والاعتراض، بالبروتوكول والإجراءات الصحية المقرة لمنع انتشار فيروس كورونا، والتي تشمل تجنب الاكتظاظ والتباعد، وارتداء الكمامات والقفازات الواقية.



وكانت اللجنة قد أشارت إلى أن عدد أصحاب حق الاقتراع وفقاً لسجل الناخبين الابتدائى بلغ 2.54 مليون مواطن ومواطنة، وهو رقم أقل ممن سجلوا للانتخابات، وذلك نتيجة تنقيح البيانات وإزالة أسماء المتوفين ومن لم يبلغوا 18 عاماً في يوم الاقتراع، متوقعة انخفاضاً طفيفا على هذا الرقم في نهاية مرحلة النشر والاعتراض.