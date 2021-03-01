انتظام الامتحانات داخل 15 كلية بجامعة قناة السويس.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح – صبرى غانم

قال الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، إنه لليوم الثالث تشهد الامتحانات بجامعة القناة انضباط والتزام ملحوظ من كافة منتسبيها سواء طلاب، أعضاء هيئة التدريس والعاملين، مشيرًا إلى أن الامتحانات اليوم الإثنين، تجرى داخل 15 كلية هى التربية الرياضية، الطب البشرى، المعهد الفنى للتمريض، التربية، التمريض، الآداب والعلوم الإنسانية، الصيدلة، السياحة والفنادق، الالسن، التجارة، الهندسة، الزراعة، العلوم، الطب البيطرى، الحاسبات والمعلومات.

هذا وواصل رئيس جامعة قناة السويس ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولاتهما التفقدية داخل اللجان الامتحانية بكلية التربية الرياضية بمقر الجامعة القديمة والدكتور ماجد العزازي، عميد كلية التربية الرياضية فى استقبالهم برفقة الدكتور أحمد عزيز، وكيل الكلية لشئون التعليم العالى وأعضاء هيئة التدريس بالكلية حيث يؤدى 312 طالب وطالبة الإختبارات بالمستوى الثالث شعب التدريب، التدريس، الإدارة كما يؤدي طلاب الفرقة الرابعة والبالغ عددهم 174 الإختبارات اليوم بالفترة المسائية.

هذا واطمأن زكى على تنفيذ جميع الكليات لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما أشاد رئيس الجامعة بالتزام الطلاب بتنفيذ التعليمات الوقائية والالتزام بالإجراءات الإحترازية التى أقرتها الجامعة من خلال الحضور قبل مواعيد الإمتحانات بوقت كافى لإتمام الإجراءات ومنع التجمعات والتزاحم قبل وبعد الامتحانات إلي جانب الإجراءات الأخرى.

ووجه أيضًا رئيس جامعة قناة السويس، بتوفير جميع مقومات الراحة للطلاب بقاعات الإمتحانات لأداء امتحاناتهم، واستطلع آراء الطلاب حول مراعاة توزيع المنهج والأسئلة على الوقت المخصص للامتحان، وسؤال الطلاب عن مدى اتفاقها مع عناصر المنهج وتنوعها لقياس مستوى الفهم.

وأكد زكى، أن الجامعة اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للإمتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب لتوفير سبل الراحة للممتحنين، وتوفير قاعات كبيرة لتستوعب أعداد الطلاب، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف.

كما قرر رئيس الجامعة توفير حافلات لنقل الطلاب من ذوى الإحتياجات الخاصة من البوابات الرئيسية للجامعة إلى مقار اللجان.

وعلى جانب آخر، شهدت عملية دخول الطلاب من البوابات الرئيسية للجامعة متابعة مستمرة من الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والذى أكد عدم وجود أى تزاحم نظرًاً لسابق إعلان الطلاب بأماكن اللجان ألامتحانيه على المواقع الإلكترونية ووضع اللافتات الإرشادية في مختلف المداخل كما قام شقيدف بالتأكيد على كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم وقياس درجة الحرارة وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي أثناء دخول الطلاب للجان الامتحانات وداخل اللجان كما تابع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الإمتحانات بكلية الاداب ثانى أكبر كليات الجامعة حيث تعقد الإمتحانات بإشراف تنفيذى الدكتور عادل السعدني عميد الكلية ويؤدى طلاب الفرقة الرابعة وعددهم 1563 طالب وطالبه بالفترة الصباحية كما يؤدي طلاب الفرقة الثالثة والبالغ عددهم 1643 طالب وطالبة الإمتحانات بالفترة المسائية.



