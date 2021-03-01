القبض على تشكيل عصابى لترويج العملات المقلدة في القاهرة

كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تقليد العملات الوطنية بفئاتها المختلفة وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية، وحرر محضر بالواقعة.

وتوصلت تحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة بمديرية أمن القاهرة، بقيادة اللواء نبيل سليم، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، إلى أن مصدر العملات المقلده فى الواقعتين المشار إليهما، شخصين (شقيقان ، مقيمان بدائرة قسم شرطة الزيتون) حيث كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى تقليد العملات الوطنية بفئاتها المختلفة وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية صحيحة يتحصلان عليها منهم ويقتسماها فيما بينهما .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات محلية "مقلدة") ، وضبط بحوزتهما الأدوات المستخدمة فى أعمال التقليد (جهاز لاب توب- جهاز كمبيوتر- طابعتين ألوان - ماسح ضوئى ماكينة تغليف – ماكينة عد نقود - 2 ماكينة فرزنقود – 4 زجاجات أحبار ألوان – 15 زجاجة ألوان - 27 برطمان ألوان زيتية -7 حبارة ألوان - 2خلاط لخلط الألوان - كمية من أكياس الألوان - قمع بلاستيكى – كمية كبيرة من الأوراق – 50 لفة إستيكر للعلامات المائية فئة 100 جنيه -11 لفة إستيكر ذهبى – لفة إستيكر فضى للعلامات المائية فئة 200 جنيه – كمية من الكارتون لطباعة البطاقات والكارنيهات) كما ضبط بحوزتهم (200 ألف جنيه عملات وطنية صحيحة)

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى تقليد العملات الوطنية وبحيازتهما للأوراق المالية المقلدة المضبوطة حيازتهما بقصد الترويج ، وبأنهما القائمين على تقليدها باستخدام الأدوات المضبوطة وبأن المبلغ المالى الصحيح المضبوط هو حصيلة ترويجهما لمبالغ مالية مقلدة ، كما اعترفا بأنهما مصدر العملات المقلدة المضبوطة فى الوقائع المشار إليها.