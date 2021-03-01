التعليم: يستعين الطالب بتابلت المعلم حال حدوث مشكلة بجهازه والموبايل ممنوع

كتب ــ محمود طه حسين

أكد محسن عبد العزيز رئيس قطاع الخدمات والتكنولوجيا بوزارة التربية والتعليم ، أنه فى حالة حدوث مشكله في التابلت الخاص الطالب تقوم المدرسة بتوفير له تابلت خاص بأحد المعلمين لأداء الامتحان، ولا يجوز بأي حال من الأحوال السماح بموبايل فى اللجنة للجميع.



انتهى طلاب الصف الأول الثانوى العام من امتحان مادة الجغرافيا إلكترونيا على التابلت، وأكد طلاب بمدرسة السعيدية الثانوية أنهم أجابوا عن الأسئلة فى 30 دقيقة حيث تضمن الامتحان قرابة 11 سؤالاً اختيار من متعدد، موضحين أن الأسئلة راعت وخاطبت الفهم وليس الحفظ.



وأوضح الطلاب، أن سيستم الامتحان يعمل بشكل جيد، ولكنهم استخدموا التليفونات من خلال ربط شبكة الإنترنت بالتابلت للوصول إلى منصة الامتحانات، فيما أعلن بعض الطلبة الإجابة عن امتحان اللغة الأجنبية الأولى فى توقيت قياسى وصل لدقيقة وبضع من الثوانى.



شهدت المدارس الثانوى تطبيق الإجراءات الاحترازية على الطلاب لحظة دخولهم لأداء امتحان مادتى اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا، حيث تم التنبيه على الطلاب بضرورة ارتداء الكمامة، مع قياس درجة حرارة الطلاب من خلال كواشف حرارية، كما حرصت المدارس على تحقيق التباعد بين الطلاب أثناء الدخول للمدارس.



فيما شددت الإدارات التعليمية على المدارس الابتدائية بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية على تلاميذ الصف الخامس الابتدائي خلال أداء الامتحان المجمع متعدد التخصصات والذى يبدأ صباح اليوم.









