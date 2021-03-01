البنتاجون: مقتل أحد أفراد ميليشيات تابعة لإيران وإصابة 2 بغاراتنا فى سوريا

كتب أحمد عرفة

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، مقتل أحد أفراد ميليشيات تابعة لإيران وإصابة 2 فى غاراتنا فى سوريا الأسبوع الماضى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، أن الغارات التى نفذناها الولايات المتحدة الأمريكية فى سوريا هى الأولى من نوعها لإدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، متابعا: طائرتا أف 15 ألقتا 7 قنابل ودمرتا 9 منشآت كليا وألحقتا أضرارا بمنشآتين إضافيتين، وفق المصادر إعلامية.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية: لدينا تصور حول وقوع ضحايا فى الغارة ولا نزال نقيم الوضع، موضحا أن الهدف من الغارات تقويض قدرة المليشيات على شن هجمات جديدة وبعث رسالة أننا سنحمى قواتنا.

وتابعت وزارة الدفاع الأمريكية، أن أهداف الغارات فى سوريا تم اختيارها بعناية، لافتا إلى أن الغارات كانت دفاعية وتؤكد إصرارنا على حماية قواتنا وحلفائنا.