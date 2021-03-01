الأمير هارى فى حواره مع أوبرا وينفرى: أخشى أن يعيد التاريخ نفسه

وكالات

وعبّر الأمير البريطاني هاري، في مقابلة المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري، عن مخاوفه بأن "يعيد التاريخ نفسه"، في إشارة لوالدته الأميرة ديانا، والتي توفيت، بعمر 36 عاما، في حادث سيارة بسبب ملاحقة الصحفيين لها في باريس بعد طلاقها من الأمير تشارلز.

وحسب موقع البيان الإماراتى، جلس هاري، 36 عاما، بجانب زوجته، 39 عاما، ممسكا بيدها. وكانا قد أعلنا هذا الشهر بأنهما يتوقعان مولودا جديدا.

وقال هاري: "أشعر بالراحة والسعادة لجلوسي هنا وبجانبي زوجتي"، مضيفا "لا يمكنني أن أتخيل أنها (ديانا) تمكنت بفعل كل هذا وحدها طوال كل تلك السنين.. إنها تجربة مليئة بالتحديات لكلينا، لكن على الأقل ندعم بعضنا".

وفي المقاطع المنشورة يبدو أن وينفري ستتطرق لمواضيع حساسة، وتظهر وينفري وهي توجه بسؤال لميجان قائلة: "هل اخترتِ السكوت أم تم إسكاتك؟"

وتعد هذه أول مقابلة تلفزيونية للزوجين منذ أن أعلنا الإقامة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية والتخلي عن واجباتهما الملكية، العام الماضي.