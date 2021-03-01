إطلاق اسم الفنان محمود ياسين على أحد شوارع بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

أطلقت محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، اسم الفنان الراحل محمود ياسين، على شارع طرح البحر 2 سابقًا، وذلك تخليدًا لإسم ابن بورسعيد على مشوار عطائه الفني.

ووضع حي الشرق لوحات تحمل اسم الشارع بمناطق متفرقة بطوله، في ظل إشادة من المواطنين بتلك الخطوة.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد قرر إطلاق اسم الفنان القدير الراحل محمود ياسين، على القاعة الكبرى بمسرح المركز الثقافي "أوبرا بورسعيد"، تتويجًا لدوره فى إثراء الحركة الفنية بأعماله الخالدة في السينما والمسرح والتليفزيون.



الشارع ببورسعيد



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شارع محَمود ياسين