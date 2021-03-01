وأفادت الصحيفة أن الشرطة أطلقت الرصاص المطاطى وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين أثناء اقتحامهم حاجزًا من حاويات الشحن الفارغة وحاولوا الاقتراب من الثكنات، حيث يعيش رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا فى دار رعاية تابعة للجيش.

وأشارت إلى وفاة ضابط شرطة كان مناوبًا بسبب نوبة قلبية ويدعى "ويوات سينبراسرت" من مركز شرطة ثامسالا، وكان يعاني من مرض في القلب.

وقال جن بيا تاويشاي، نائب رئيس مكتب شرطة العاصمة، إن 22 متظاهراً اعتُقلوا واحتُجزوا في مكتب المنطقة 1 التابع لمكتب شرطة حرس الحدود في منطقة خلونج لوانج في باثوم ثانى.

وأضاف أن التهم التي سيتم توجيهها ضدهم تشمل انتهاك مرسوم الطوارئ الخاص بالوقاية من كوفيد -19 ، وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة.