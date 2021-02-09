وزير الدفاع البريطانى يحذر من خطر تعرض بلاده لهجوم بيولوجى أو كيماوى

كتبت ريم عبد الحميد

حذر وزير الدفاع البريطانى بن والاس، من أن بلاده تواجه خطرا متزايدا من التعرض لهجوم كيماوى أو بيولوجى، نتيجة لانهيار فى النظام العالمى مع تجاهل الدول للقواعد الدولية.

وفى مقابلة مع صحيفة التايمز البريطانية، أشار والاس، إلى أن الإنترنت قد يكون مسئولا عن زيادة التهديد فى ظل المخاوف من أن هؤلاء القادرين على استخدام الأسلحة الكيماوية ضد شعوبهم يمكن أن يجدوا ثروة من المعلومات إلكترونيا. وقالت التايمز إن هناك مخاوف متزايدة الآن من أن الدول ربما تمرر المعلومات للوكلاء أو الجماعات الإرهابية.

وتحدث وزير الدفاع البريطانى عن حادث تسميم الجاسوس الروسى سيرجى سكريبال فى سالسبيرى باعتباره نموذجا على الخطر الذى يمثله غاز الأعصاب. وكان سكريبال قد تعرض هو وابنته بوليو للتسمم بغاز الأعصاب الروسى نوفيتشوك فى مارس 2018. ونجا كلاهما، و كان سكريبال الذى تم سجنه فى روسيا عام 2006 لبيعه أسرارا لجهاز المخابرات البريطانية MI6 قد تطلب قصبة هوائية ويتنفس الآن عبر أنبوب.

ورأى وزير الدفاع البريطانى أن هجوم ساليسبرى أظهر الحاجة لمزيد من التدريب لضباط الشركة للرد على الهجمات الكيماوية اولبيولوجية.وقال والاس إنه هناك ما يثير القلق من أن بعض الدول تعتقد أنه من المقبول استخدام هذه الأساليب لتنفيذ أو تعزيز أهدافها.

وتقول صحيفة التليجراف، إن تحذيرات والاس تأتى على الرغم من تخفيض مستوى التهديد الإرهابى فى بريطانيا من "كبير" إلى "شديد" يوم الاثنين بسبب الانخفاض الكبير فى زخم الهجمات فى أوروبا.