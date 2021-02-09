واشنطن لـ"الصحة العالمية": سنشارك فى مكافحة فيروس كورونا

أبلغت الولايات المتحدة، منظمة الصحة العالمية، أنها ستتحول من مراقب إلى مشارك فى عملية مكافحة كورونا.

وبعد سنوات من الاضطراب بين منظمة الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، أعادت إدارة الرئيس جو بايدن الولايات المتحدة الأمريكية إلى منظمات الأمم المتحدة في أول يوم للتنصيب والتي واجهت العديد من الاضطرابات خلال السنوات الماضية.

وقرر الرئيس الأمريكى جو بايدن، عودة الولايات المتحدة الامريكية إلى استئناف عضوية منظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى إعلان إدارته اتخاذ خطوات للانضمام لاتفاق باريس لتغيّر المناخ في الوقت الذى خرج مدير مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ليهنئ الرئيس جو بايدن ونائبته بمنصبهما، لافتا إلى تطلع المنظمة إلى تعميق الشراكة القوية والموثوقة مع الولايات المتحدة.