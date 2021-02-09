اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 فبراير 2021 04:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن لـ"الصحة العالمية": سنشارك فى مكافحة فيروس كورونا

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 02:51 م
واشنطن لـ"الصحة العالمية": سنشارك فى مكافحة فيروس كورونا مؤتمر منظمة الصحة العالمية
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أبلغت الولايات المتحدة، منظمة الصحة العالمية، أنها ستتحول من مراقب إلى مشارك فى عملية مكافحة كورونا.

وبعد سنوات من الاضطراب بين منظمة الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، أعادت إدارة الرئيس جو بايدن الولايات المتحدة الأمريكية إلى منظمات الأمم المتحدة في أول يوم للتنصيب والتي واجهت العديد من الاضطرابات خلال السنوات الماضية.

وقرر الرئيس الأمريكى جو بايدن، عودة الولايات المتحدة الامريكية إلى استئناف عضوية منظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى إعلان إدارته اتخاذ خطوات للانضمام لاتفاق باريس لتغيّر المناخ في الوقت الذى خرج مدير مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ليهنئ الرئيس جو بايدن ونائبته بمنصبهما، لافتا إلى تطلع المنظمة إلى تعميق الشراكة القوية والموثوقة مع الولايات المتحدة.

 


الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

بايدن

كورونا

جو بايدن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة