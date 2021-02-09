نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات حياة كريمة بمركز منفلوط

أسيوط – هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، المتابعة الدورية والمستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للاطمئنان على سير العمل ومعدلات التنفيذ الفعلية على أرض الواقع طبقاً للخطة الزمنية الموضوعة مسبقاً والعمل على تقديم سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة إمكانات لها للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة المقررة، لافتًا إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدنى فى تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة سهلة وميسرة وتحسين وتطوير آخرى خاصة فى القرى الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنفيذ استراتيجية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة بكافة القطاعات الخدمية خاصة التى تتعلق بالمواطنين بقرى ونجوع المحافظة وتوفير ظروف معيشية أفضل لهم وهو ما يظهر جليًا فى تنفيذ المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بعدد من قرى المحافظة.

كان المهندس عمرو عبد العال نائب محافظ أسيوط، قد أجرى جولة تفقدية لمتابعة ومعاينة مشروع الصرف الصحى والطرق المقرر رصفها بمركز منفلوط ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك بحضور مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ومديرية الطرق رافقه خلال الجولة محمود شامخ مدير الوحدة المركزية لحياة كريمة وفتحى صلاح مدير متابعة مشروعات حياة كريمة بالمحافظة ومسئولى المتابعة بالمركزين ومسئولى الوحدة المحلية بالمركز كما تمكن نائب المحافظ ـ على هامش جولته ـ من ضبط 4 حالات مبانى مخالفة وتعديات على أراضى أملاك دولة بطريق بنى عديات بمركز منفلوط واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح نائب المحافظ، أن الجهاز التنفيذى للمحافظة يتابع بصفة دورية كافة المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة طبقاً لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الذى يولى اهتمامًا خاصًا بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" طبقًا للجدول الزمنى المحدد، لافتًا إلى العمل على تنفيذ تلك المشروعات بأعلى المواصفات والمعايير لتكون قادرة على إحداث تغيير فعلى على أرض الواقع وتحقيق الأهداف المرجوة مؤكداً على تذليل كافة العقبات وتقديم سبل الدعم الممكنة لتنفيذ هذه المشروعات طبقاً لخطة ورؤية الدولة.



رصف طرق رصف طرق



الأعمال الجارية بمبادرة حياة كريمة بمركز منفلوط