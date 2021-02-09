محافظ بورسعيد يتابع موقف الخطة الاستثمارية المقترحة للعام المالى الجديد

بورسعيد - محمد عزام

واصل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم، اجتماعا موسعا لمتابعة موقف وملامح الخطة الاستثمارية المقترحه للعام المالى 2021/2022، ومتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ، والأجهزة المعنية.

واستمع المحافظ، إلى شرح تفصيلى عن ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021/2022، والأسس والاعتبارات ومحددات الخطة الاستثمارية، واستعرض الاعتمادات المالية المخصصة لكل المشروعات الجارى تنفيذها ببورسعيد فى جميع القطاعات.

وشملت محافظة بورسعيد ، محاور عديدة للاستثمار خلال الفترة الماضية من مناطق صناعية جنوباً، والتى تم إنشاء عدد من المجمعات الصناعية كمشروع الـ 58 مصنع الذى شمل كل الصناعات الخاصة بالملابس الجاهزة والصناعات المكملة لها .

ويضاف إلى هذه المنطقة أيضاً مشروع الـ 54 مصنع الذى شمل على صناعات عديدة من البولى بروبلين والزيوت وغيرها، والتى تغطى السوق المحلى بشكل كبير، وفى نفس المنطقة يوجد مشروع ال 118 مصنعاً الذى حوى مشروعات بمجالات مختلفة.

كما تشهد المحافظة طفرة صناعية من خلال شرق بورسعيد وما يتم بها من مناطق صناعية ومزارع الفيروز السمكية التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الشهر الماضى وساهمت فى خفض سعر الأسماك لما يقرب من 20% على حد قول عبده رضوان، رئيس شعبة الأسماك بالمحافظة، وأصبحت الأسماك والبحريات متوفرة بشكل كبير طوال العام بالأسواق.

هذا بالإضافة إلى الأرصفة البحرية التى يتم إنشاؤها، وبالفعل بدأ تشغيل أول رصيف منها، وأحدثت هذه الأرصفة طفرة فى المجال الملاحى بتواجد عدد من الخدمات اللوجيستية الهامة للسفن العابرة مجرى قناة السويس الملاحي.

وتشهد بورسعيد أيضاً عدد من المشروعات التنموية والإستثمارية داخل المحافظة من تطوير القرى السياحية وإنشاء عدد من الكومبوندات التى تقع على ساحل شاطئ البحر المتوسط.

ويحرص اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على متابعة هذه المشروعات والموقف التنفيذى لها بشكل دورى فى اجتماعات يومية بالديوان العام لمحافظة بورسعيد.