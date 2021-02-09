اليوم السابع
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محافظ بنى سويف يلتقى بمشرف عام متاحف مصر الوسطى للنهوض بقطاع الآثار

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 12:21 م
محافظ بنى سويف يلتقى بمشرف عام متاحف مصر الوسطى للنهوض بقطاع الآثار لقاء محافظ بنى سويف بالمشرف العام على متاحف مصر الوسطى
بنى سويف - هانى فتحى

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التقى الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، بالدكتور أحمد حميدة، المشرف العام على متاحف مصر الوسطى، وفى حضور سعاد فايز مدير عام متحف الآثار بالمحافظة، والدكتورة ماريا لوندى رئيس قسم التربية المتحفية بمتحف آثار بنى سويف، لاستعراض الجهود المبذولة للدفع بخطة النهوض بملف الآثار كجزء رئيسى ضمن استراتيجية وخطة النهوض بالقطاع السياحي.

وأكد المحافظ، أن محور النهوض بقطاع الآثار من المحاور الرئيسية للنهوض بالقطاع السياحى ضمن استراتجية طموحة لمدة 5 سنوات مقبلة، والتى شهدت عددا من الخطوات الجادة والخروج لحيز التنفيذ، والتى شملت كافة الجوانب، والعمل على استغلال كافة المقومات الأثرية والسياحية والطبيعية بجانب السعى لدعم البنية التحتية وبيئة الأعمال التى تتطلبها نقلة سياحية منشودة .

وناقش المحافظ مقترح إنشاء متحف إقليمى للآثار ببنى سويف، لاسيما وأن المحافظة تحتوى على كنوز أثرية وتاريخية شاهدة على كافة العصور بداية من الفرعونى والرومانى إلى القبطى وصولاً للعصر الإسلامى، وذلك يؤهلها لتصبح مركزاً أثرياً ورقماً مهماً فى المعادلة الأثرية والسياحية.

كما تطرق اللقاء لمناقشة الجهود المبذولة لتذليل عقبات استثمار متحف بنى سويف ضمن جهود النهوض بالقطاع الأثرى والسياحي، وتحقيق أفضل استفادة من أصل من أصول الدولة وإعداد تصور متضمن خطوات عملية لتذليل مشكلاتها والوصول إلى لحلول مناسبة بديلة.


محافظ بنى سويف

متحف اثار بنى سويف

متاحف مصر الوسطى

مدير متاحف بنى سويف

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