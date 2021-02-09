محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروع مجمع المصالح الحكومية المميكن بالخارجة .. صور

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من أعمال المرحلة الاولى بمجمع المصالح الحكومية ، والتى يتم تنفيذها على مساحة 38 فدان ، بتكلفة تقديرية 400 مليون جنية ، لتشمل مبانى المديريات والهيئات الحكومية والأنشطة التجارية ومبنى للتعامل مع الجمهور ، بالإضافة إلى شبكات طرق ومرافق.

جاء ذلك خلال متابعته اليوم يرافقه المهندس مجدى الطماوى رئيس المركز لسير الأعمال الإنشائية والوقوف على معدلات التنفيذ بمجمع المصالح الحكومى المميكن الجارى إنشاءه شمال مدينه الخارجة ، على مساحة 101 فدان، والذى يأتى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإقامة مجمع حكومى مميكن مجهز بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل أسرع وأفضل فى جميع المجالات .



الاعمال الجارية بمجمع المصالح الحكومية

انشاءات المرحلة الثانية من مجمع المصالح الحكومية بالخاريجة

مجمع المصالح الحكومية بالخارجة