محافظ الفيوم: ننسق مع الزراعة للحفاظ على ثرواتنا الحيوانية والسمكية

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، إن هناك تنسيقا كبيرا بين المحافظة ووزارة الزراعة فى قطاع الزراعة والحفاظ على الثروة الحيوانية والسمكية.

وأضاف "الأنصاري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر قناة "TEN"، أن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري لوزارة الزراعة دور كبير في تنمية الريف بالإنتاج وتوعية المواطنين بأساليب الزراعة الحديثة والرى السليم.

وأكد "الأنصارى"، أن المحافظة بها ميزات نسبية بأنها بها أراضى صالحة لزراعة الطماطم والزيتون، ونسعى للاستفادة من ذلك في دعم التصنيع الزراعي.