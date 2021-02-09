محافظ أسيوط يترأس اجتماع مناقشة الموقف التنفيذى لخطة الرصف بالقرى

أسيوط -هيثم البدري

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لخطة الرصف الجارى تنفيذها بمدن وأحياء ومراكز المحافظة وبخاصة مشروعات الخطة الاستثمارية ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبحث سبل الإسراع في تنفيذ الأعمال وفقًا للخطة الزمنية المحددة، مؤكدًا على استكمال أعمال الرصف وصيانة الطرق.

يأتى ذلك تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لاستكمال مشروعات الطرق والرصف والصيانة المستمرة للطرق باعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد.

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمهندس نصر طبيخ مدير المنطقة السابعة بالهيئة العامة للطرق والكبارى بالمحافظة والمهندسة غادة هاشم مدير إدارة تنمية القرية والمهندس هاني ثروت مدير عام فرع الشركة المصرية للاتصالات والمهندسة فيفي شوقي مدير مديرية الطرق والكبارى ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.

استعرض المحافظ – خلال الاجتماع – خطة المحافظة لاستكمال انهاء مشروعات رصف الطرق وصيانتها والتي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة وضرورة التنسيق مع شركات المرافق وانهاء أعمالها قبل البدء في أعمال الرصف، مشددًا على المتابعة المستمرة والتأكد من جودة الأعمال ومراعاة الاشتراطات الفنية قبل تسليم الأعمال وتذليل العقبات لنهوها في توقيتاتها المحددة، مؤكدًا على ضرورة استكمال الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية للطرق مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان في ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل وتعزيز معدلات التنمية بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات وتوفير حياة كريمة للمواطنين، لافتا إلى أن هيئة الرق وعدت بإنهاء كافة مشروعات الرصف خلال 3 أشهر.

وأكد المحافظ على استمرار تنفيذ مشروعات الرصف بقرى ومراكز وأحياء المحافظة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بإجمالي اعتماد مالي قدره 805 مليون جنيه منها 400 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2020/2021 والتي تشمل أعمال رصف وإنشاءات طرق جديدة وإعادة رصف بطول 250 كم طولي بالإضافة إلى أعمال تنفيذ 37 مشروع رصف بتكلفة 130 مليون جنيه ضمن المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة و275 مليون جنيه بالمرحلة الثانية للمبادرة.

وأشار المحافظ إلى اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتنفيذ خطة الطرق والرصف باعتبارها أحد أهم أدوات تنفيذ خطط التنمية الشاملة في البلاد مشيرًا إلى تذليل العقبات للإسراع في وتيرة الأعمال التي يجري تنفيذها بالمحافظة والمتابعة المستمرة للشركات المنفذة لأعمال الرصف والصيانة للطرق لمراعاة جودة الأعمال ونهوها في توقيتاتها المحددة لافتًا إلى استمرار جولاته الميدانية المستمرة لتفقد ومتابعة سير الأعمال بمشروعات المرافق والخدمات ومتابعة معدلات التنفيذ ومدى جودة الأعمال التي يجري تنفيذها، مشيرًا إلى استمرار منظومة العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتوفير حياة كريمة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا لافتًا إلى إنه يجري تنفيذ 37 مشروع رصف لطرق جديدة وإعادة رصف بطول 75 كم طولي بمبلغ 130 مليون جنيه ضمن المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة، كما إنه جاري تنفيذ 75 مشروع بطول 165 كم طولي بتكلفة 275 مليون جنيه بالمرحلة الثانية للمبادرة بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة.