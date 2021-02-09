اليوم السابع
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فوز البحطيطى لشمال و عفيفى لجنوب بمقعد نقيب محامين الشرقية

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 01:42 ص
فوز البحطيطى لشمال و عفيفى لجنوب بمقعد نقيب محامين الشرقية انتخابات المحامين
الشرقية - إيمان مهنى

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 أكدت نتائج فرز الأصوات الناخبين على مقاعد مجلس النقابة الفرعية لمحامين بمحافظة الشرقية شمال وجنوب، فوز عادل عفيفي بمقعد النقيب لجنوب ومصطفي البحطيطي مقعد شمال.

و جاءت نتائج فرز الأصوات الناخبين، عن مجلس النقابة ، لمقاعد جنوب الشرقية  ، المقيد بها 9237 صوت و عدد الحاضرين 3335 صوت ، وفغز  عادل عفيفي بمقعد النقيب بعدد 1794 صوت، و  معقد الشباب فاز محمود علي مصطفى 646 صوت ، الاعضاء  عبدالله السيد مصطفي محكمة ابوحماد 822 صوت ، جمال عطوة محكمة العاشر من رمضان 1337 صوت ، احمد محمود احمد عبدالله محكمة بلبيس  779 صوت ، محمد حمزة مهدي محكمة بندر الزقازيق 794 صوت ،  شوكت متولي برعي محكمة مركز الزقازيق 1488 صوت ، احمد السيد خضري محكمة مشتول السوق 1172 صوت ، جمال عبدالعاطي عفيفي محكمة منيا القمح 1274 صوت .
 
كما جاءت نتائج فرز الأصوات الناخبين على مقاعد شمال الشرقية، بفوز مصطفى البحطيطي مقعد النقيب بعدد 1028 صوت ، احمد حلمي بغدادي مقعد الشباب 923 صوت ، و عضوية محمد عيسي محكمة ديرب نجم 1647 صوت ، محمد عبدالباقي زرق الحسنية 1627 صوت ، احمد السيد جلهوم الصالحية الجديدة 1495 صوت ، احمد يوسف موافي 1343 صوت ، محمد السيد الجمل اولا صقر 1319 صوت ، عزام محمد رمضان الابراهيميه 1301 صوت ، احمد عبدالهادي مهدي ههيا  1070 صوت ، السيد عثمان حجاج كفر صقر 883 صوت ، زكريا مصطفي سليم ابوكبير 2487 صوت.

 


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