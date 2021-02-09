اليوم السابع
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فراج فتوح زعفان يفوز بمنصب نقيب المحامين بكفر الشيخ

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 11:34 ص
فراج فتوح زعفان يفوز بمنصب نقيب المحامين بكفر الشيخ فرز - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين بكفر الشيخ، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد دويدار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة، نتائج الفرز، للفائزين، على مقعد النقيب ومقعد الشباب ومقاعد العضوية، وبلغت نسبة المشاركة فى الانتخابات 62.5%، وشارك فى الانتخابات 4715 من جملة من يحق لهم التصويت وعددهم 6672 عضوا.

وأعلنت اللجنة فوز، فراج فتوح زعفان، بمنصب نقيب المحامين بكفر الشيخ، بعدد أصوات 1469 صوتا،وفى مقعد الشباب، أعلنت اللجنة فوز، المرشح أحمد مبروك أحمد سبوخ بعدد أصوات 1096 صوتا.فيما أعلنت اللجنة، نتيجة الموافقة على الميزانية من عدمه، حيث تبين، رفض 2479عضوا للميزانية، وأبدى 1603 أعضاء موافقتهم عليها.

كما أعلنت اللجنة نتائج الفرز لعضوية مجلس نقابة المحامين بالنسبة للمقاعد الـ9 بجميع المحاكم وهم كالتالي: عيد عزمى الخطيب عن مقعد البرلس بعدد أصوات 1850 صوتا، وعن مقعد الحامول، فاز على محمد عبدالقادر بعدد أصوات 2253، عن مقعد بندر كفرالشيخ، بعدد أصوات 1635 صوتا، وعن مقعد مركز بيلا، فاز خالد محمد المتولى غالي، بعدد أصوات 2119 صوتا.

وعن مقعد محكمة دسوق،فاز سعيد محمد العبسي، بعدد أصوات 1858 صوتا، وعن مقعد محكمة سيدى سالم، فاز، شوقى السيد الحمراوي، بعدد أصوات 1425 صوتا، وعن مقعد محكمة مركز فوه، فاز، أحمد السيد يوسف جاب الله، بعدد أصوات 1251 صوتا.

كما أعلنت اللجنة فوز، إبراهيم فتحى الحصاوى عن مقعد محكمة قلين، بعدد أصوات 1937صوتا، وعن مقعد محكمة مركز كفر الشيخ، فاز حمدان العمدة عبد الونيس صقر، بعدد أصوات بلغ 1603صوتا.

 

 

 


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