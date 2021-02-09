وتناولت صحيفة الاتحاد الإماراتية تحت عنوان "المسبار في المدار" ترقب العالم أجمع وصول مسبار الأمل إلى مدار المريخ اليوم ، حيث أن هذه النقطة تصل بالعرب إلى أبعد نقطة في الكون، وهي تجسيد لمسيرة الدولة التنموية على مدى عقود خمسة مضت من التمكين والبناء والإنجاز، وتدشين لخمسين عاماً مقبلة من المشاريع والطموحات والاستدامة في النهج والعطاء.



وأضافت أن هذه الفكرة الإماراتية بدأت في 2014، وتحولت إلى مشروع لاستكشاف المريخ، وبناء المسبار بأيد وكفاءات وطنية في أقل من ست سنوات، لينطلق في رحلة استمرت سبعة أشهر، حملت معها طموحات الوطن والعرب بالدخول من بوابة الإمارات التي أضحت خامس دولة في العالم تصل إلى الكوكب الأحمر، مع تجاوز المسبار اليوم أهم المراحل بالدخول إلى مدار الالتقاط.



وأكدت أن هذا المشروع نجح في تحقيق أهدافه، بالتأسيس لصناعات فضائية، وتدريب كوادر وطنية مختصة، وإثبات قدرة وكفاءة ، وخلق جيل من الباحثين، وإتاحة الآفاق للتعاون العملي العالمي، إلى جانب كون المشروع قفزة عربية كبيرة في مجال عالم الفضاء، كما شكل إلهاماً وحافزاً وطنياً وعربياً للأجيال المقبلة.

من جهتها قالت صحيفة الخليج تحت عنوان " سجل يا تاريخ "أن اليوم الثلاثاء، التاسع من فبراير2021، سيدخل «مسبار الأمل»، مسبار الإمارات والعرب إلى مدار المريخ، بعد أن قطع 493,5 مليون كيلومتر منذ إطلاقه الساعة 01:58 بعد منتصف ليل يوم 20 يوليو الماضي .. اليوم تكون الإمارات سجلت نصراً علمياً تاريخياً أكدت فيه للعالم أنها تقود القاطرة العربية نحو المجد، وتنفض عن الأمة غبار التخلف، وتلحق بركب التقدم، بل وتتجاوزه.



وأشارت إلى أن المسافة بين الأرض والمريخ لا تقاس فقط بالأمتار، إنما بالإرادة والعزم والقرار ،فالجميع يريد تسلق الجبل، لكن سر النجاح يكمن في تسلقه والوصول إلى قمته.. وقد وصلت الإمارات بالإرادة والإصرار على النجاح، وهذا ما أكده الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في رسالة وجهها مساء أمس، عشية وصول المسبار.



وأضافت أن السر بالنسبة للإمارات يكمن في أنها دائما تقول ما تشعر به، وتفعل ما تفكر فيه، تراقب وتبحث وتبتكر وتتقدم؛ لأنها تعودت ألّا تقف،باختصار، تسابق الزمن؛ لأنها تعرف أن كل دقيقة تغلق فيها عينيها تعني خسارة ستين ثانية من النور، وكل ساعة لا تحلم فيها تعني خسارة إنجاز يمكن أن يتحقق في ستين دقيقة.



وبدورها أوضحت صحيفة الوطن تحت عنوان " الإمارات تحيي مجد العرب " أن اليوم و مع وصول "مسبار الأمل" إلى كوكب المريخ يحقق أبناء الإمارات واحدة من أنصع صفحات التاريخ، و يشاركوا الأمة التي يعملوا باسمها والعالم أجمع فرحة إنجاز غير مسبوق في رحلة العقل البشري لسبر المجهول وبأكثر ما عمل له بشر.