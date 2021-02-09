اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 فبراير 2021 11:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ثقافة الأقصر تناقش الثقافة ودورها فى بناء ثقافات الشعوب

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 10:00 ص
ثقافة الأقصر تناقش الثقافة ودورها فى بناء ثقافات الشعوب ثقافة الأقصر تناقش الثقافة ودورها فى بناء ثقافات الشعوب
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث أعدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "الثقافة ودورها فى بناء ثقافات الشعوب" وأوضح ناصر الدسوقي مفهوم الثقافة وثقافة اللغة فى بناء الأمة والفن الراقى ودوره فى بناء ثقافة الشعوب.

كما عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "الثقافة والواقع الإنسانى المعاش" حيث أوضح عمرو عبدالصبور أزمة الثقافة العربية والانعزال عن الواقع والمرحلة التاريخية التى نمر بها.

وعقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "أفضل طريقة لإنهاء الخلافات الزوجية" أوضحت سلوى جودة أنه أثبت علماء النفس أنه من الطبيعى والصحى أن تكون هناك خلافات زوجية وأنها ليست حياة مثالية، كذلك طرق حل المشكلات الزوجية بالوقاية من المشكلات بالتعبير عن المشاعر بين الزوجين، وأن يكون أحدهما محل الإهتمام للأخر، وضرورة حل الخلافات أول بأول وأن كرامة الزوجة من كرامة زوجها، حيث أن الخلافات لا تنحل بالعنف ولكن بالتفاهم والنقاش وإختيار الوقت المناسب للنقاش والحوار وعدم ذكر الخلافات القديمة وعدم ترك الجلسة قبل إنهاء الخلاف.

فيما نظم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "الآثار السلبية من التكنولوجيا على الأطفال"، أوضحت د. علا علي، التعرف علي سلبيات وإيجابيات التكنولوجيا وأخطر سلبيات التكنولوجيا التي تهدد الطفل ودور الأسرة في مواجهة السلبيات النفسية والجسدية للتكنولوجيا والوسائل البديلة للتكنولوجيا في حياة الطفل، بجانب محاضرة بعنوان "شرح الكيبورد والإختصارات" تحدث خلالها محمود أحمد مدرب نادي التكنولوجيا بالفرع عن فوائد الكيبورد والاختصارات.

وكذلك عقد القصر محاضرة بعنوان "مصر البطلمية" وتحدث د. محمد إمام عن مؤتمر بابل والصراعات بين القادة ومصر بطلمية، فيما أعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حكي قصة "النحلة والعصفورة" تنفيذ هناء يونس، بينما ناقش بيت ثقافة الاقالتة كتاب بعنوان "قصة سيدنا موسى عليه السلام" ناقشته سعيدة الغريب، دارت حول مولد وتربية سيدنا موسى عليه السلام في بيت فرعون.

 


الاقصر

اخبار الاقصر

فعاليات ثقافية بالاقصر

اخبار اليوم

محاضرات ثقافية بالاقصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأقصر تقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالشوارع والميادين لخدمة المواطنين

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 01:11 ص

الرعاية الصحية تكشف خطط تشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل بالأقصر

الإثنين، 08 فبراير 2021 10:41 م

محكمة الأقصر تؤيد الحكم بإعدام قاتل سيدة ونجلتها بالعوامية

الإثنين، 08 فبراير 2021 10:20 م

بيطرى الأقصر تكشف تفاصيل الحملة القومية للتحصين بلقاح الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع

الإثنين، 08 فبراير 2021 08:15 م

الجامعة الأمريكية تعلن القائمة القصيرة لجائزة نجيب محفوظ الأدبية لعام 2021

الإثنين، 08 فبراير 2021 07:47 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة