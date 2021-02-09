"تعليم أسوان" يبحث آليات تحويل مناهج مدرسة الطاقة الشمسية إلى رقمية

أسوان – عبد الله صلاح

أكد خالد القبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أنه تم مناقشة آليات قيام مشروع WISE التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بتحويل مناهج الطاقة الشمسية إلى مناهج رقمية، وتم استعراض إنجازات المجلس الاستشارى للطاقة خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الاستشارى لمدرسة الطاقة الشمسية ببنبان بدراو، والذى عقده مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات WISE اليوم، عبر المنصة الإلكترونية، بحضور رشا حكيم اقتصادى أول بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومحمد فوزى نائب مدير مشروع WISE ومنال سمرة استشارى المناهج الجديدة بمشروع WISE ومحمد شرف مدير عام التعليم الفنى بأسوان وأحمد ماهر منسق مشروع WISE بأسوان، وممثلى شركات الطاقة الشمسية بمشروع بنبان.

وأضاف "القبيصى"، فى بيان صحفى، أنه تم كذلك مناقشة خطة التدريب العملى لمعلمى وطلاب مدرسة بنبان للطاقة الشمسية فى محطات الطاقة وتم الاتفاق على التوسع فى هذه التدريبات بداية من شهر أغسطس2021 مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، وانتهت فعاليات الاجتماع بالتنسيق للقاء محافظ أسوان خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن الطاقة الشمسية تعتبر مستقبل مصر خلال الفترة المقبلة، خاصًة وأن بنبان نقطة ارتكاز لمعظم شركات الطاقة المستثمرة بمصر، مؤكدًا أن أواصر التعاون المشترك بين جميع الأطراف لابد أن تستمر بشكل فعال من خلال الاجتماعات الدورية لمناقشة آخر المستجدات وأبرز الموضوعات.