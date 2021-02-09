تحرير 42 محضرا فى حملات تموينية على المخابز والأسواق بالأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

قامت مديرية التموين بمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، بشن عدد من الحملات التفتيشية على مدار شهر يناير الماضي، والتى أسفرت عن تحرير 42 محضرا، بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم على المحال التجارية والمخابز لضمان جودة السلع المقدمة للمواطنين.

وتضمنت المحاضر عدد 38 محضرا للمخابز البلدية شملت 13 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 7 محاضر عدم الاعلان عن مواعيد التشغيل، 9 محاضر نظافة، 4 محاضر عدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، 3 محاضر توقف عن الإنتاج بدون عذر، محضر عدم الالتزام بمواعيد التشغيل، محضر اثبات مبيعات وهمية.

وبالنسبة للمحال التجارية تم تحرير 4 محاضر شملت محضران عدم الاعلان عن الأسعار، ومحضران عدم الاحتفاظ بشهادة صحية.

فيما قامت الحملات التفتيشية وفقاً لتعليمات العقيد احمد الهوارى رئيس مركز مدينة الزينية والدكتور تامر صلاح وكيل اول وزارة التموين بالأقصر واشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز وبقيادة عبد الرزاق عمر مدير الادارة التموينية بالمركز.

وفى السياق نفسه قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية اليوم بعمل حملة نظافة داخل المدينة وتم رفع 10 أطنان من التراكمات والمخلفات من طريق طراد النيل الاقصر العشى بقيادة جمعة قاسم مسؤول النظافة بالمدينة.

وقامت الوحدة المحلية لقرية الصعايدة برفع 3 أطنان من التراكمات والمخلفات من الطرق بقيادة أشرف سعيد خليل رئيس قرية الصعايدة و حنان محمد يوسف سكرتيرة قرية الصعايدة.