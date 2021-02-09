وصرح بالقول "هذا هو أكبر برنامج تطعيم في تاريخنا ونحن بحاجة إلى إعداد جميع موظفينا للقيام بهذه المهمة."

ويستعد قسم مكافحة الأمراض لإطلاق البرنامج الضخم ثلاثي المراحل قريبًا، مع إعطاء مليوني جرعة بحلول نهاية الشهر المقبل وستتبعها المرحلتان الثانية والثالثة، باستخدام 61 مليون جرعة من لقاح جامعة أكسفورد / أسترازينيكا.



وكان مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند، قد أعلن صباح اليوم تسجيل 189 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات 23 ألفا و746 حالة، ولم تسجل حالات وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 79 وفاة.