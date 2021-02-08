مواليد أوروبا.. "الشمال الخصيب" ينافس الجنوب الأقل إنجابا.. اعرف التفاصيل

فاطمة شوقى

فى أوروبا، تلد كل امرأة 1.6 طفل فى المتوسط، ومع ذلك، فإن هذا المتوسط يخفى اختلافات كبيرة من بلد إلى آخر، فعلى سبيل المثال فى إسبانيا 1.2 طفل فى المتوسط، حيث تعتبر من بين الأقل خصوبة فى أوروبا، فى حين أن النساء فى فرنسا تلد 1.8 طفل، ولذلك فقد نشرت صحيفة "كامبيو" الإسبانية تقريرا لتوضيخ كيفة اختلاف الخصوبة داخل أوروبا وما الذى يفسر هذه الاختلافات بين الدول.

وقال الخبير الفرنسى جيل بيسون، خبير فى الأنثروبولوجيا والديموجرافيا، الأستاذ في المتحف الوطنى للتاريخ الطبيعى فى باريس (MNHN)، إن هناك العديد من الأسباب

خصوبة عالية فى شمال أوروبا.. منخفضة في الجنوب

الخصوبة مرتفعة بشكل عام في شمال أوروبا ومنخفضة في الجنوب، كان هذا الانقسام بين الشمال والجنوب واضحًا بالفعل منذ عقدين أو ثلاثة عقود، مما يشير إلى أنه ناتج عن آليات متأصلة بعمق وليس إلى عوامل اقتصادية.

ويرى التقرير أن إحدى الآليات الأولى هي سياسات الأسرة، الموجودة في جميع البلدان الأوروبية. تهدف هذه السياسات إلى مساعدة الأسر التي لديها أطفال وتمكين الآباء (خاصة الأمهات) من العمل، سواء من خلال المنح، وإجازة الوالدين بعد الولادة، وخدمات رعاية الأطفال الصغار.

ومع ذلك، يختلف الاستثمار في الخدمات والتمويل بين البلدان، حيث يمثل حوالي 1.5 ٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015 في بلدان جنوب أوروبا وأكثر من الضعف في تلك الموجودة في الشمال، حوالي 3.5٪.

وتعتبر النفقات المرتبطة بإجازة الأبوة أو الأمومة أعلى بكثير في البلدان الشمالية، ليس بسبب مدة الإجازة، التي يمكن أن تكون طويلة في بلدان الجنوب، ولكن بسبب مبلغ الراتب، وهو أقل بكثير في الجنوب منه فى الشمال.

كما أن توفير خدمات رعاية الأطفال الرسمية هو أيضًا أكثر تطورًا في الشمال، ونسبة الأطفال الصغار الذين يتلقون الرعاية من قبل أشخاص ليسوا من أفراد الأسرة أو من أقربائهم أعلى بكثير.

هل ستكون بلدان الشمال الأوروبي تشجع على زيادة عدد المواليد؟

هل يعني الدعم الكبير المقدم للأسر في بلدان الشمال أن هذه الأخيرة من المرجح أن تجلب الأطفال إلى العالم؟ في حالة هذه البلدان، لا تهدف السياسات الأسرية إلى زيادة عدد المواليد، بل السماح للآباء بالتوفيق بين العمل والأسرة.

وتسعى هذه البلدان بشكل خاص إلى تعزيز عمل المرأة، قد تكون معدلات مشاركة النساء في القوى العاملة في هذه البلدان هي الأعلى في أوروبا، أو حتى في العالم، لكنها لا تزال أقل من معدلات مشاركة الرجال. تهدف سياسات الدولة إلى تقليص هذه الفجوات وتحقيق المساواة بين الجنسين في سوق العمل في نهاية المطاف.

حتى عقود قليلة ماضية، كانت فكرة أن المرأة يجب أن تبقى في المنزل من أجل إنجاب المزيد من الأطفال منتشرة. ومع ذلك، فإن البلدان التي تعمل فيها المرأة أكثر من غيرها يكون لديها أكبر عدد من الأطفال. معدلات توظيف الإناث هي الأعلى في شمال أوروبا والأدنى في الجنوب، وفي الشمال تنجب النساء عددًا أكبر من الأطفال، وليس العكس.

عدم المساواة بين الرجل والمرأة: أقل وضوحا في الشمال منها في الجنوب

بشكل عام، ما يبدو مناسبًا هو وضع المرأة بالنسبة للرجل. وهو غير موات أكثر في الجنوب: التفاوتات بين الرجال والنساء أكثر وضوحا في مكان العمل وفي القطاع الخاص. على سبيل المثال، تقسيم المهام بين الأزواج أقل.

بدون حضانة، من المستحيل على كلا الوالدين العمل، ويجب على أحدهما التوقف عن العمل. لا يفكر الرجال في رعاية مولودهم بعد أيام قليلة، والنساء لا يرغبن في حياة ربة منزل مثل أمهاتهن أو جداتهن، علاوة على ذلك، يحتاج الأزواج إلى الحفاظ على دخلين للحفاظ على مستوى معيشتهم.

هذا صحيح في كل من أوروبا والعديد من البلدان الأخرى. لذلك، يؤخر الأزواج وصول الطفل إذا لم يتمكنوا من التوفيق بين العمل والأسرة. من خلال تأجيل موعد الإنجاب، يستسلم بعض الأزواج في النهاية.

الأزمة المالية 2007-2008 وتدهور الخصوبة

ظلت الخصوبة مرتفعة نسبيًا في دول شمال أوروبا على مدى العقود الثلاثة الماضية، لكن مؤشر الخصوبة كان متقلبًا. كان في ارتفاع في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ثم انعكس الاتجاه وانخفض المؤشر بشكل كبير بعد عام 2008، ويرتبط هذا الانعكاس بالأزمة المالية في 2007-2008.

وأدى الركود الاقتصادي والبطالة المتزايدة نتيجة للأزمة إلى جعل المستقبل أكثر غموضاً. بعض الأزواج يؤجلون خططهم لإنجاب أطفال على أمل أن تأتي أيام أفضل.

وتباين الانخفاض في معدل الخصوبة الإجمالي (TFR) في السنوات الأخيرة من بلد إلى آخر. في الولايات المتحدة، بين بداية الأزمة في عامي 2007 و2018، انخفض معدل الخصوبة الإجمالي بنسبة 23٪، من 2.12 طفل لكل امرأة إلى 1.73 فقط (الرسم البياني 3). في المملكة المتحدة، انخفض من 1.96 في عام 2008 إلى 1.68 في عام 2018، بانخفاض 17 ٪. في حين أن فرنسا ليست استثناءً، كان الانخفاض أقل، أقل من 8٪ بين عامي 2008 و2018، وبدأ لاحقًا، حيث ضربت آثار الركود الاقتصادي البلاد بشكل أبطأ. من المحتمل أن تأثير الأزمة وآثار البطالة قد خففت من خلال السياسات الاجتماعية والعائلية السخية في فرنسا.

وأشار التقرير إلى أن الأزمة الصحية التى سببها فيروس كورونا فرصة للتحقق مرة آخرى من الدور المؤقت لسياسات الأسرة،

ستكون الأزمة الصحية التي سببها فيروس كورونا فرصة للتحقق مرة أخرى من الدور المؤقت لسياسات الأسرة. في الواقع، يمكن أن يؤدي الوباء والأزمة الاقتصادية الناتجة إلى انخفاض في المواليد ومعدل الخصوبة الإجمالي، وفقا لما يراه عدد من الخبراء، إذا كان الأمر كذلك، فهل سيكون التراجع في أوروبا موحدًا أم أكثر وضوحًا في البلدان التي لديها بالفعل أدنى معدلات الخصوبة؟ سيأتي الجواب في غضون أشهر قليلة، عندما يولد الأطفال الذين وُلدوا أثناء الأزمة.