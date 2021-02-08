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مستشار وزير الرى يتفقد نماذج الرى الحديث بأسوان

الإثنين، 08 فبراير 2021 09:30 م
مستشار وزير الرى يتفقد نماذج الرى الحديث بأسوان مستشار وزير الري يتفقد نماذج الري الحديث بأسوان
أسوان - صلاح المسن

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قام اليوم المهندس عبد اللطيف خالد، مستشار وزير الري والموارد المائية، بالمتابعة الميدانية لمشروع التحول من الري بالغمر للري الحديث بأسون.

 

حيث تفقد المهندس عبد اللطيف خالد، مستشار وزير الري والموارد المائية، النماذج الناحجة فى التحول من نظم الرى بالعمر إلى نظم الرى الحديث، وكان من هذه النماذج مزرعة المهندس كمال بمنطقة وادى الصعايدة بمركز إدفو شمال غرب محافظة أسوان عن طريق التمويل الذاتي.

 

رافقه في الجولة الميدانية، المهندس محمد على الشرونى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بأسوان، والمهندس محمد عبد الرؤوف على، مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والري لمحافظة أسوان.

 

 

 


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