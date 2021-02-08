محافظ شمال سيناء: 84 منشأة صحية تستغل المواطنين فى ظل أزمة كورونا .. صور

وأعلنت محافظة شمال سيناء، أن اجتماعا عقده المحافظ بحضور قيادات المحافظة والصحة وشارك فيه الدكتور محمد الهادى نقيب الصيادلة، وخلاله أوضح أنه تم رصد تلاعب من بعض الصيدليات باستغلال ظروف كورونا فى التلاعب بخدمة المواطنين ووجود أشياء مخالفة، ويجب اتخاذ كافة الإجراءات ضد أى مخالفة لأنها تتعلق بصحة المواطنين.

وطالب المحافظ، مديرية الصحة ونقابة الصيادلة وادارة التفتيش الصيدلى بتفعيل القانون وايجاد آلية عمل للصيدليات وتنظيم العمل بها فى حدود اللائحة ومنع الدخلاء على المهنة وعدم استغلال المواطنين ، وأن يتم اعداد لائحة وعرضها على المحافظ باعتباره السلطة المختصة،مشيرا الى تشديد الرقابة على جميع المنشآت الصحية بما فيها الصيدليات ومعامل التحاليل والعيادات والمستشفيات الخاصة ، وأن يكون مع لجنة الرقابة عنصر أمنى وفرد من التموين الى جانب التفتيش الصيدلى أثناء المرور على الصيدليات والمنشآت الصحية لضبط المخالفات حيث سبق تشكيل لجنة للمرور على تلك المنشآت وتم ضبط العديد من المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية ضدها.

وأكد المحافظ مجددا، عدم وجود نقص فى الصيادلة لوجود كلية للصيدلة والتصنيع الدوائى بجامعة سيناء والتى تخرج سنويا أعداد كبيرة من الصيادلة لسد العجز، موضحا أن تحركات مدير الصيدلية يجب ألا تقل عن 3 شهور، وأن يكون مستوفيا لشروط النقابة ومسددا للاشتراك بها.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة، أنه تم بالفعيل تفعيل اللجنة والمرور على المنشآت الصحية، حيث وجدت اللجنة مخالفات فى عدد 84 منشأة صحية معظمها من الصيدليات، وبمتابعتها أمكن تلافى المخالفات البسيطة بعدد 64 منشأة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية مع 14 منشأة لوجود مخالفات لا يمكن تداركها.

وأشار إلى أن المخالفات الجسيمة تمثلت فى وجود أدوية مهربة تباع فى بعض الصيدليات، وأدوية أخرى غير مصرع بتداولها أو منتهية الصلاحية، وأدوية غير موجودة فى عبواتها الأصلي، إلى جانب عدم وجود مدير فى الصيدلية.