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محافظ دمياط تتابع آخر تطورات مشروع إنشاء سوق الجمعة بتكلفة 45 مليون جنيه

الإثنين، 08 فبراير 2021 01:18 م
محافظ دمياط تتابع آخر تطورات مشروع إنشاء سوق الجمعة بتكلفة 45 مليون جنيه اجتماع محافظ دمياط
دمياط - معتز الشربينى

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تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر التطورات الخاصة بمشروع إنشاء سوق الجمعة المقرر تنفيذه بمنطقة شطا ، بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية بتكلفة قدرها 45 مليون جنيه .

جاء ذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم الاثنين، مع اللواء نهاد فاروق مساعد رئيس جهاز الساحل الشمالى الأوسط واللواء عاصم الطنانى مدير إدارة التخطيط بالجهاز والدكتور سامر سمير استشارى معمارى بجهاز التعمير وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط والإدارة الهندسية والتخطيط العمرانى بالوحدة.

و تم عرض التصور والتصميم النهائى للمشروع ، وذلك بعد مراعاة جميع المعايير والمتطلبات والاشتراطات الهندسية بما تتناسب مع طبيعة النشاط المنشأ لأجله السوق، الذى يضم وحدات تجارية ومبنى إدارى ووحدة للأمن ومسجد وبوابات وأماكن انتظار السيارات ودورات مياه وكافيتريا.

وناقشت "المحافظ" الخطوات التنفيذية و الإنشائية للمشروع وكذا تخطيط الممرات الفرعية و الطرق الداخلية و المحيطة بالسوق ، ومنظومة الحماية المدنية وأعمال الإنارة والمرافق والأرصفة وبالوعات صرف مياه الأمطار، إذ أكدت "محافظ دمياط " على التأكد من مراعاة التصميم لعوامل التهوية الجيدة ودخول الهواء المتجدد لجميع أنحاء السوق ، مؤكدة أيضاً على سرعة الانتهاء من المقايسات المطلوبة للبدء فى عملية الإنشاء وكذا إعداد جدول زمنى يتضمن مواعيد الانتهاء من كافة الأعمال

ونوهت الدكتورة منال عوض ، مجددًا إلى أن المشروع يأتى ضمن خطة المحافظة للقضاء على العشوائية و ظاهرة الباعة الجائلين والإرتقاء بالمظهر الحضارى العام ، فضلاً عن توفير وحدات تتفق مع المبادئ المُتعلقة بالحفاظ على آدمية وأمان البائعين .

 

 


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