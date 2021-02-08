محافظ الدقهلية يناقش الإجراءات الهندسية لبدء تنفيذ مشروع "تحيا مصر المنصورة"

الدقهلية - شريف الديب

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، الدكتورة مايسة عبد العزيز استشارى مشروعات وزارة النقل بالدقهلية، والوفد المرافق لها، بحضور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، ورؤساء قطاعات المرافق والخدمات ورؤساء الوحدات المحلية للمنطقة المركزية بالدقهلية.

تناول اللقاء استعراض ومناقشة الإجراءات الفنية والهندسية والإدارية والقانونية للسير فى أعمال التنفيذ لحزمة المشروعات التى أقرها رئيس الجمهورية بمحافظة الدقهلية، تحت مسمى مشروع "تحيا مصر المنصورة".

وقال محافظ الدقهلية إن المحافظة أخدت أكبر نسبة فى هذا المشروع، والذى يعد نقلة حضارية بالدقهلية، مشيرا إلى أن الفضل يرجع للسيد الفريق كامل الوزير، وزير النقل وذلك فى إطار اهتمام الرئيس لتطوير العواصم بالمحافظات وتقديم كافة الخدمات للمجتمع على مستوى الجمهورية.

وقال المحافظ إنه إلى جانب المنشآت السكنية والترفيهية والإدارية ستكون هناك حدائق متطورة ومساحات خضراء ستكون متنفسا لإبناء الدقهلية.

وخلال الاجتماع وجه محافظ الدقهلية لرئيس حى شرق المنصورة ورئيس مركز طلخا بسرعة إنهاء كافة التراخيص اللازمة للمشروع ، وذلك من خلال التنسيق مع التخطيط العمرانى والإدارة الهندسية بالمحافظة كل فيما يخصة.

ومن الجدير بالذكر أن المشروع يقام على مساحة إجمالية تبلغ حوالى 136000 متر مربع ، ويضم عدد من المشروعات تشمل (مشروع المنصورة جيت على أرض طلخا ، ويتكون من برج تجارى سكنى ترفيهى وحديقة عامة وبرج تجارى إدارى وأبراج سكنية تجارية ) .

ومشروع المنصورة جراند على أرض الثلاجة وهو عبارة عن " اثنين برج تجاري/ اداري/ سكنى " ، ومشروع المنصورة بلازا أعلى " أرض الهابى لاند وسكن ونادى السكة الحديد " ويتكون من مركز طبى إدارى إستثمارى وأبراج سكنية و2 فندق 4 نجوم وحديقة عروس النيل .

وكذا مشروع المنصورة داون تاون على أرض الفرنساوى وهو مشروع سكنى تجارى إدارى يضم قصر الثقافة ومول تجارى وابراج سكنية .

هذا بالإضافة لمشروع ممشى أهل مصر بطول 1500 متر يمتد من مبنى محافظة الدقهلية إلى كوبرى طلخا .

كما يتم حاليا فى إطار المشروع دراسة لتطوير حديقة الحيوان بالمنصورة .

وقال محافظ الدقهلية أن هذا المشروع يعد إضافة كبيرة أمام المستثمرين للاستثمار العملاق الذى يخدم أهالى المنصورة ، ويقدم خدمات متميزة لهم ويشكل طفرة عمرانية وحضارية تجمع بين العائد الإستثمارى والعائد المجتمعى من خلال إتاحة العديد من فرص العمل لإبناء الدقهلية ، وذلك فى منظومة متوازنة تساهم فى تحقيق اعلى مستوى من الخدمات .

وأكد محافظ الدقهلية أن الحكومة وكافة الوزارات المعنية لا تدخر جهداً لفتح آفاق جديدة للعمل ، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى بضرورة تطوير واستغلال كل الموارد المتاحة والأراضى بما يفيد المواطن والحصول على رضاه .

جاء ذلك بناءآ على تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على مشروع ( تحيا مصر المنصورة ) والذى يستهدف إستغلال أرض الهابى لاند وأرض موقف التلاجة وأرض السكة الحديد بطلخا وانشاء ممشى اهل مصر بالمنصورة وذلك لاقامة مشروعات متنوعة سكنية و إدارية وترفيهية وخدمية وتقدم للدولة عوائد تنموية كبرى فضلآ عما تقدمة من عائد مجتمعى كبير للمواطنين.