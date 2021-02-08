مبعوث الاتحاد الأوروبى: نأسف لفشل مفاوضات سد النهضة

كتب أحمد عرفة

قال مبعوث الاتحاد الأوروبي: نأسف لفشل مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف مبعوث الاتحاد الأوروبي: على مصر والسودان وإثيوبيا التوافق قبل الملء الثانى للسد.

وتابع المبعوث الأوروبي: يجب أن يتشارك السودان ومصر وإثيوبيا المعلومات بشأن سد النهضة.

وفى وقت سابق واصل وزير الرى والموارد المائية السودانى ياسر عباس لقاء السفراء الاجانب المعتمدين بالخرطوم؛ فى إطار توضيح موقف السودان من ملف سد النهضة الاثيوبى.

وجدد وزير الرى لدى لقائه بمكتبه اليوم السفير الهندى وسفيرة النرويج بالخرطوم، كل على حدا، والتاكيد على ضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم بين السودان ومصر واثيوبيا حول سد النهضة.