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فاوتشى: أفضل دفاع فى مواجهة تطور كورونا تطعيم أكبر عدد ممكن من الناس

الإثنين، 08 فبراير 2021 11:06 م
فاوتشى: أفضل دفاع فى مواجهة تطور كورونا تطعيم أكبر عدد ممكن من الناس فاوتشى
كتب أحمد عرفة

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أكد مدير المعهد الوطنى الأمريكى للحساسية والأمراض المعدية، أنتونى فاوتشى، أن التلقيح الأسرع لأكبر عدد ممكن من الناس يمثل أفضل طريقة لمكافحة تحورات فيروس كورونا وسلالاته الجديدة.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح مدير المعهد الوطنى الأمريكى للحساسية والأمراض المعدية، أن أفضل دفاع فى مواجهة تطور فيروس كورونا وظهور سلالات مختلفة هو تطعيم أكبر عدد ممكن من الناس بالجرعة الأولى من اللقاحات فى أسرع وقت، مع التأكد من أنهم سيتلقون فى الوقت المناسب الجرعة الثانية من المصل.

 

ولفت مدير المعهد الوطنى الأمريكى للحساسية والأمراض المعدية إلى أنه بينما كان من المعقول التفكير فى دراسة فعالية لقاحى "فايزر"- "بيونتيك" و"موديرنا" على أساس جرعة واحدة فى ضوء قيود إمدادات اللقاح، فإن مثل هذه الدراسة ستستغرق شهورا حتى تكتمل وبالتالى من المحتمل أن تجعل استنتاجاتها محل جدال.


فاتوشى

كورونا

أمريكا

ازمه كورونا

كوفيد 19

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