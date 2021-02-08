خطة بايدن لزيادة الحد الأدنى للأجر‭ ‬ستخفض 1.5 مليون وظيفة في 2025

رويترز

قال مكتب الميزانية بالكونجرس اليوم الاثنين إن مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيادة الحد الأدنى للأجر إلى 15 دولارا في الساعة بحلول يونيو حزيران 2025 سيؤدي إلى خفض قدره 1.4 مليون في الوظائف في تلك السنة وسيزيد العجز في ميزانية الولايات المتحدة بمقدار 54 مليار دولار على مدار الأعوام العشرة من 2021 إلى 2031 .

وفي تقديراته لتكلفة "قانون زيادة الأجر 2021" الذي اقترحه بايدن قال مكتب الميزانية، وهو هيئة غير حزبية، إن زيادة الحد الأدنى للأجر ستنتشل أيضا 900 ألف أمريكي من الفقر في 2025 .