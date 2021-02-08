اليوم السابع
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الإثنين، 08 فبراير 2021 09:50 م
خالد صلاح
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خطة بايدن لزيادة الحد الأدنى للأجر‭ ‬ستخفض 1.5 مليون وظيفة في 2025

الإثنين، 08 فبراير 2021 08:15 م
خطة بايدن لزيادة الحد الأدنى للأجر‭ ‬ستخفض 1.5 مليون وظيفة في 2025 بايدن
رويترز

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قال مكتب الميزانية بالكونجرس اليوم الاثنين إن مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيادة الحد الأدنى للأجر إلى 15 دولارا في الساعة بحلول يونيو حزيران 2025 سيؤدي إلى خفض قدره 1.4 مليون في الوظائف في تلك السنة وسيزيد العجز في ميزانية الولايات المتحدة بمقدار 54 مليار دولار على مدار الأعوام العشرة من 2021 إلى 2031 .

وفي تقديراته لتكلفة "قانون زيادة الأجر 2021" الذي اقترحه بايدن قال مكتب الميزانية، وهو هيئة غير حزبية، إن زيادة الحد الأدنى للأجر ستنتشل أيضا 900 ألف أمريكي من الفقر في 2025 .


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2025

الكونجرس

امريكا

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