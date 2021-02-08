حملة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين بشوارع حى ثالث الإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

شن حى ثالث الإسماعيلية بالاشتراك مع قسم شرطة مرافق الإسماعيلية حملة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين بدائرة الحى.

استهدفت الحملة جميع الإشغالات والباعة الجائلين بطول شارع صبرى مبدى وطول الشارع التجارى، وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضر وضبط 5 شيش ومصادرة 5 موازين وكمية من الخضروات ومراجعة تراخيص 3 كافتيريات.

وقال إبراهيم مطر، نائب رئيس الحى والمكلف بمتابعة الحملات، إنه تم التنبيه على جميع الباعة بعدم التواجد مرة أخرى فى هذه المناطق بدون تراخيص، وذلك حتى لا تتم مصادرة البضائع أو الأدوات والبضاعة من الباعة.

وأضاف مطر، أن الحملات مستمرة بشكل يومى بالاشتراك مع قسم شرطة المرافق وقسم التراخيص وقسم الإشغالات بالحى.



