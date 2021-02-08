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بدء توافد وزراء الخارجية العرب لمقر جامعة الدول العربية

الإثنين، 08 فبراير 2021 12:00 م
بدء توافد وزراء الخارجية العرب لمقر جامعة الدول العربية الجامعة العربية
كتب سمير حسنى

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بدأ توافد وزراء الخارجية العرب لمقر جامعة الدول العربية، لحضور الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية، لمناقشة التطورات التى تشهدها المنطقة.

 

كانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعلنت أن الأردن ومصر تقدمتا بمبادرة مشتركة لعقد اجتماع حضورى طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم 8 فبراير المقبل، فى مقر الأمانة العامة بالقاهرة، وذلك لبحث مختلف القضايا ذات الأهمية لمصالح الأمن القومى العربى وفى مقدمتها القضية الفلسطينية وتطوراتها.

 

وقال السفير حسام زكى الأمين العام المساعد للجامعة العربية فى تصريح له، أن الأمانة العامة تلقت بالفعل مذكرة من المندوبية الدائمة للأردن ومصر تتطلب فيها عقد هذا الاجتماع وذلك فى ضوء التطورات التى تشهدها المنطقة.

 

وأضاف الأمين العام المساعد أن الأمانة العامة قامت بتعميم المذكرة على الدول الأعضاء لإبلاغهم بموعد الاجتماع الوزارى الحضورى الطارئ اليوم الاثنين فبراير المقبل.


الجامعة العربية

جامعة الدول العربية

مصر

الاردن

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