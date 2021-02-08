بدء أعمال سحب المياه حول مدرسة ثانوية حاصرتها السيول بوسط سيناء.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

بدأت فرق فنية من مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء عملية سحب مياه السيول من حول المدرسة الثانوية التجارية بقرية الجفجافة.

وأعلن مجلس مدينة الحسنة، أنه تجرى الأن عملية شفط مياه الأمطار والسيل من داخل المدرسة الثانوية التجاريه بقريه الجفجافة.

وسبق وأعلن مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء عن جانب من نتائج الأضرار التي تسببت فيها السيول الأمطار الغزيرة التى شهدتها وسط سيناء قبل أيام، بقرية الجفجافة .

وأوضح البيان، أنه قام أسامه أحمد محمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، بجولة تفقدية بمركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء ومن المناطق الأكثر تضررا بالطريق الأوسط قرية الجفجافة والمدرسة التجارية، وتم معاينة حجم الأضرار الناتجة من تفاقم الأحوال الجوية والسيول الفترة الأخيرة.

وأصدر عفش، تعليمات بتحرك المعدات المخصصة لمواجهة السيول والأزمات وتطهير الأماكن والمناطق المتضررة، وإزالة ورفع تراكم مياه الأمطار بالحسنة، وتكليف إدارة الحملة الميكانيكية بالمجلس بتوجه جميع معدات مواجهة السيول والأزمات والكوارث لرفع ونزح التجمعات المائية بشوارع المدينة وتغطية غرفة العمليات لمتابعة جميع القري لمركز ومدينة الحسنة والمرور لإزالة أي معوقات او نحر بالطرق الرئيسية حفاظاً علي أرواح المواطنين وتجنب التعرض لمخاطر السيول.

وحذر مجلس مدينة الحسنة المواطنين بتوخي الحذر والحيطة الشديد وعدم السير علي الطرق المحيطة بتراكمات المياه إلا بعد التأكد من سلامة الطريق وإبلاغ مجلس المدينة فورا في حاله وجود أي معوقات او نحر بالطرق تعوق الحركة .



سحب مياه السيول من محيط المدرسة (1)



سحب مياه السيول من محيط المدرسة (2)



سحب مياه السيول من محيط المدرسة (3)