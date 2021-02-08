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بايدن: ترامب حصل على عرض من مجلس الشيوخ للإدلاء بشهادته

الإثنين، 08 فبراير 2021 06:13 م
بايدن: ترامب حصل على عرض من مجلس الشيوخ للإدلاء بشهادته بايدن
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حصل على عرض من مجلس الشيوخ للإدلاء بشهادته لكنه قرر عدم القيام بذلك، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق حث محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مجلس الشيوخ، على رفض الاتهامات الموجهة لترامب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، بينما وصف محامو دونالد ترامب إجراءات محاكمته بالسياسية وغير الدستورية.

وتنطلق محاكمة العزل الثانية للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب فى مجلس الشيوخ مساء غد الثلاثاء، وسط غموض بشأن الكيفية التى ستجرى بها المحاكمة، وأن كان الواضح أن أمدها لن يتجاوز أسبوعا، حيث يسعى الديمقراطيون للانتهاء منها سريعا للتركيز على خطط الرئيس جو بايدن التشريعية.

 


بايدن

ترامب

محاكمه

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