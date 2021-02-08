القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتفقد سير العمل ويشدد على الإجراءات الاحترازية

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، إدارات العمل المختلفة بإدارة الجامعة وذلك للإطمئنان على سير العمل بها وأحوال العاملين بالجامعة، رافقه خلالها الدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة الإدارية بالجامعة، وأيمن بيومى القائم بعمل أمين عام الجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية.

وخلال الجولة شدد "الجيزاوى"، علي أهمية تواجد كافة العاملين بالإدارات بداية من الأسبوع القادم مع التأكيد علي أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية، من خلال التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والحرص علي تهوية المكاتب.

وأكد، على ضرورة إزالة أية معوقات لرفع كفاءة الجهاز الإدارى بالجامعة ومراجعة اشتراطات ومتطلبات اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، مشيرا إلى أن الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والعاملين والمنشات والوثاق أولوية كبرى ومن الضروريات لمؤسسات العمل.

وشدد "الجيزاوى"، على ضرورة حسن استغلال الموارد المتاحة الاستغلال الأمثل بما يخدم المصلحة العامة للجامعة والحفاظ على المال العام.

جانب من الجولة



جولة القائم بأعمال رئيس جامعة بنها



خلال الجولة