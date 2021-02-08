الإدعاء الألماني يتهم رجل عمره 100 عام بارتكاب 3518 جريمة قتل بمعسكر اعتقال نازي

رويترز

اتهم مدعون ألمان رجلا يبلغ من العمر 100 عام بلعب دور ثانوي في 3518 جريمة قتل عندما كان حارسا فيما يبدو بمعسكر الاعتقال ساكسنهاوزن خلال السنوات الأربع الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.

وقالت قناة (إن.دي.آر) التلفزيونية العامة إن الرجل الذي يعيش الآن في ولاية براندنبرج متهم بإسهام "مادي ومتعمد" في عمليات القتل في المعسكر الذي لقي فيه مئة ألف سجين حتفهم.

وفي السنوات الأخيرة وجه مدعون اتهامات لعدد من كبار السن الذين عملوا في معسكرات الاعتقال وذلك في فرصة أخيرة لالتماس العدل للملايين الذين هلكوا في معسكرات الاعتقال الكثيرة في ألمانيا النازية ومنهم يهود وغجر ومثليون وسجناء سياسيون.

وقالت إن.دي.آر إن المتهم عمل بين عامي 1942 و1948 في معسكر ساكسنهاوزن الذي أقيم بالقرب من برلين في عام 1936.