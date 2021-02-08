اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 فبراير 2021 09:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الإدعاء الألماني يتهم رجل عمره 100 عام بارتكاب 3518 جريمة قتل بمعسكر اعتقال نازي

الإثنين، 08 فبراير 2021 09:14 م
الإدعاء الألماني يتهم رجل عمره 100 عام بارتكاب 3518 جريمة قتل بمعسكر اعتقال نازي الشرطة الألمانية - أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اتهم مدعون ألمان رجلا يبلغ من العمر 100 عام بلعب دور ثانوي في 3518 جريمة قتل عندما كان حارسا فيما يبدو بمعسكر الاعتقال ساكسنهاوزن خلال السنوات الأربع الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.

وقالت قناة (إن.دي.آر) التلفزيونية العامة إن الرجل الذي يعيش الآن في ولاية براندنبرج متهم بإسهام "مادي ومتعمد" في عمليات القتل في المعسكر الذي لقي فيه مئة ألف سجين حتفهم.

وفي السنوات الأخيرة وجه مدعون اتهامات لعدد من كبار السن الذين عملوا في معسكرات الاعتقال وذلك في فرصة أخيرة لالتماس العدل للملايين الذين هلكوا في معسكرات الاعتقال الكثيرة في ألمانيا النازية ومنهم يهود وغجر ومثليون وسجناء سياسيون.

وقالت إن.دي.آر إن المتهم عمل بين عامي 1942 و1948 في معسكر ساكسنهاوزن الذي أقيم بالقرب من برلين في عام 1936.


الإدعاء الألماني

جريمة قتل

المانيا

معسكر ساكسنهاوزن

النازية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ألمانيا تطرد دبلوماسيا روسيا ردا على إجراء مماثل

الإثنين، 08 فبراير 2021 06:42 م

الخارجية الروسية: طرد ألمانيا والسويد وبولندا دبلوماسيينا عمل غير مبرر

الإثنين، 08 فبراير 2021 06:41 م

سفير ألمانيا يخطر الرئيس اللبنانى بانتهاء التعامل مع مواد خطرة داخل الميناء

الإثنين، 08 فبراير 2021 02:04 م

الأهلي ضد بايرن ميونخ.. صحف ألمانيا تشن حملة هجوم شرسة ضد البايرن قبل نصف نهائى كأس العالم للأندية.. نباح وقح من زعماء البافارى.. والعالم لا يزال قائما رغم تأخر رحلة أبناء ميونخ

الإثنين، 08 فبراير 2021 10:48 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة