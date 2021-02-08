أسوشيتدبرس: الجمهوريون يحتشدون للدفاع عن ترامب قبل انطلاق محاكمة العزل

كتبت ريم عبد الحميد

احتشد المدافعون عن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب فى مجلس الشيوخ حوله أمس، الأحد، قبل بدء محاكمة عزله المقررة اليوم، ووصفوها بأنها مضيعة للوقت، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، وقالوا، إن الخطاب الغاضب للرئيس الأمريكى قبل اقتحام الكابيتول لا يجعله مسئولا عن العنف الذى وقع فى 6 يناير.

وقال السناتور الجمهورى روجر ويكر، إنه لو كانت المحاسبة تعنى المساءلة من مجلس النواب والإدانة من مجلس الشيوخ، فإن الرد على ذلك هو لا، وأوضح أن ترامب ينبغى أن يتم تبرئته وهذا ما سيحدث، وردا على سؤال حول ما إذا كان الكونجرس سيحث عقاب أخرى مثل اللوم، قال ويكر، إن مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين كان لديه هذا الخيار فى وقت سابق لكنه رفضه من أجل عزله، والآن، لقد أبحرت السفينة.

ومن المقرر، أن يبدأ مجلس الشيوخ محاكمة عزل ترامب غدا، الثلاثاء، لبحث الاتهام بأنه حرض على اقتحام الكونجرس بعد أسابيع من المزاعم عن سرقة الانتخابات الرئاسية والتلاعب بها.

وعلى الرغم من أن إدانة عدد من الديمقراطيين لأحداث العنف فى الكونجرس، إلا أنه مع ترك ترامب للرئاسة، لم يعد لديهم رغبة سياسية فى اتخاذ مزيد من الإجراءات مثل إدانة العزل التى قد تؤدى إلى منعه من تولى المنصب مرة أخرى فى المستقبل. وقد زادت الخلافات بين قبل المحاكمة، مما يبدل على استمرار قبضة ترامب على الحزب الجمهورى.

ووصف السيناتور راند بول، محاكمة ترامب بأنها مسرحية هزلية ليس لديها أى فرصة للإدانة، ووصف كلمات ترامب للمحتجين بان يقاتلوا مثل الجحيم، فى الوقت الذى كان الكونجرس يصوت على فوز بايدن بالرئاسة، بأنها مجازية.

بينما قال السيناتور ليندسى جراهام، أحد أقوى المدافعين عن ترامب، إنه يعتقد أن تصرفات الرئيس السابق كانت خاطئة وأنه سيكون له مكان فى التاريخ بسبب كل هذا، لكنه أصر على أنه هذه ليس مهمة مجلس الشيوخ.