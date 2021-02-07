هولندا تتخطى حاجز مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

وقال معهد الصحة العامة إنه سجل 4075 إصابة جديدة بالفيروس مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و1826 حالة خلال 11 شهرا منذ رصد الفيروس لأول مرة بالبلاد في 27 فبراير شباط العام الماضي. وسجلت هولندا 14355 وفاة في المجمل.

وذكرت الحكومة الهولندية نهاية يناير الماضى إنها ستعاود فتح المدارس الابتدائية من الثامن من فبراير ، في أول تخفيف لإجراءات العزل العام منذ شهور.

وأغلقت جميع المدارس والمتاجر التي لا تقدم سلعا ضروريا منذ منتصف ديسمبر الماضي بعد إغلاق الحانات والمطاعم قبل شهرين وذلك في محاولة للحد من جائحة فيروس كورونا.