ميل أون صنداى: صفقة بـ10 ملايين إسترلينى مع بيكهام للدعاية لقطر "المثيرة للجدل"

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "ميل أون صنداى" البريطانية، أن ديفيد بيكهام وقع صفقة مربحة ليكون وجه دولة قطر "اللطيف" أمام وسائل الإعلام، واصفة الإمارة بأنها "مثيرة للجدل".

ويُعتقد، أن قائد منتخب إنجلترا السابق لكرة القدم قد عرض عليه ما لا يقل عن 10 ملايين جنيه إسترليني ليكون سفيرًا للبلاد ، للعب دورا رئيسيا في الترويج لكأس العالم هناك العام المقبل.

وقالت الصحيفة، إن المحادثات تجرى بين مستشاري بيكهام واللجنة القطرية المسئولة عن الاستعدادات لكأس العالم منذ أكثر من عام، بعد مناقشة الخيارات، بما في ذلك رعاية فريق كرة القدم الأمريكي إنتر ميامي ، يعتقد أنهم استقروا على صفقة شخصية مع النجم. وقال مصدر قطرى: هذه صفقة يفترض أن تكون سرية للغاية. وستبقى كذلك حتى تكون هناك فرصة لإتمامها بها دون أن تتأثر العلاقات العامة لديفيد كثيرًا.

وهناك انتقادات لقطر في مجال حقوق الإنسان والمثليين التي يدعمها بيكهام، وأضاف المصدر القطرى "حسنًا، هذا هو الأمل على أى حال، قطر في يديه، هناك مخاوف بشأن سمعته ولكن هناك ما يكفي من المال على الطاولة..ومع ذلك، سيتم إتمامها رسميًا فى وقت قياسى."

ويُعرف بيكهام، الذي تقدر ثروته بـ 360 مليون جنيه إسترليني ، بأنه زائر متكرر للدولة الخليجية - فقد أنهى مسيرته الكروية مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي المملوك لقطر في عام 2013.

كما أنه صديق مقرب لرئيس النادى، ناصر الخليفى، وقد شوهد الثنائى معًا فى مباريات كرة القدم فى السنوات الأخيرة.